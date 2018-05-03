Конгрессмены США предложили дать Трампу Нобелевскую премию мира

18 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

«Несмотря на то что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества по прекращению своих агрессивных (действий. — Прим. ред.), политика президента Трампа „мир через силу“ работает и приносит мир на Корейский полуостров. Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского — прим. ред.) комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире», — приводит текст письма конгрессменов «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в список претендентов на Нобелевскую премию мира 2018 года включили 329 человек. Лауреат премии станет известен в октябре, церемония награждения пройдет в декабре.