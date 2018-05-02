«Татаро-башкирское» дерби рассудит Алексей Матюнин
РФПЛ назначила арбитров на матчи 29-го тура чемпионата России по футболу.
Матч между «Рубином» и «Уфой», который принято называть «татаро-башкирским дерби», рассудит Алексей Матюнин из Москвы.
Помогать главному арбитру встречи будут Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
Алексей Матюнин обслуживает матчи российской Премьер-лиги, начиная с сезона 2012/13. Его дебют состоялся на игре казанского «Рубина» с «Ростовом», завершившийся ничейным счетом.
Матч «Рубина» с «Уфой» пройдёт в Казани 7 мая в понедельник.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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