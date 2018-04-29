Михаил Гуцериев купил почти 3% акций «Татнефти»

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев приобрел через свои структуры 2,85% акций нефтяной компании, сообщает RNS со ссылкой на источник.

Источник не уточнил структуру приобретенного пакета, дату покупки акций и сумму сделки. Эксперты отмечают, что пакет Гуцериева в «Татнефти» может стоить от 30,7 до 45,1 млрд рублей.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал утвердить на годовом собрании акционеров дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля (без учета промежуточных дивидендов) на одну обыкновенную и привилегированную акции. Таким образом, Гуцериев может получить в качестве финальных дивидендов «Татнефти» за 2017 год 806,2 млн рублей.

Напомним, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева приобрела 2% акций «Татнефти» в ноябре 2017 года. Стоимость приобретенного пакета акций оценивалась в 22,7 млрд рублей. Однако уже в марте текущего года акции были проданы.