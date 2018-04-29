Новости спорта

22:45 МСК
Новости раздела
Спорт

Казанский УНИКС обыграл команду Нижнего Новгорода со счетом 99:93

21:21, 29.04.2018
Казанский УНИКС обыграл команду Нижнего Новгорода со счетом 99:93
Фото: realnoevremya.ru

Казанский УНИКС обыграл команду Нижнего Новгорода. Матч прошел в Казани в рамках Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 99:93 ( 22:22, 17:29, 24:15, 21:18, 15:9). В общей таблице казанский баскетбольный клуб занимает второе место.

Напомним, 22 апреля казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Матч проходил в Красноярске и завершился поражением хозяев со счетом 89:93 (18:25; 24:27; 28:22; 19:19).

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также