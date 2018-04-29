Казанский УНИКС обыграл команду Нижнего Новгорода со счетом 99:93
Казанский УНИКС обыграл команду Нижнего Новгорода. Матч прошел в Казани в рамках Единой лиги ВТБ.
Игра завершилась со счетом 99:93 ( 22:22, 17:29, 24:15, 21:18, 15:9). В общей таблице казанский баскетбольный клуб занимает второе место.
Напомним, 22 апреля казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Матч проходил в Красноярске и завершился поражением хозяев со счетом 89:93 (18:25; 24:27; 28:22; 19:19).СпортБаскетбол Татарстан
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