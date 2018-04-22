УНИКС на выезде переиграл красноярский «Енисей»

Казанский УНИКС сегодня обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.



Матч проходил в Красноярске и завершился поражением хозяев со счетом 89:93 (18:25; 24:27; 28:22; 19:19). Определяющей стала первая четверть противостояния, в которой казанцы ушли вперед на семь очков.

После 21 матча УНИКС занимает вторую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в своем активе 40 очков. На первом месте идет ЦСКА, набравший после 22 игр 42 очка. Енисей с 25 очками за 20 игр разместился на последнем, 13-м месте.

В следующем матче УНИКС 29 апреля примет дома баскетбольный клуб из Нижнего Новгорода с одноименным названием.

Напомним, что в предыдущем матче Единой лиги ВТБ УНИКС дома обыграл «Астану» со счетом 90:75.