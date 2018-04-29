Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на первой минуте 1/4 финала Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко техническим нокаутом победил американца Фрэнка Мира в поединке 1/4 финала Гран-при Bellator за чемпионский пояс организации в тяжелом весе.



Бой прошел в Роузмонте (США, штат Иллинойс) и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде, передает ТАСС.

Американец не мог оказывать сопротивления, а на 48-й секунде первого раунда судья остановил поединок и присудил победу 41-летнему россиянину.