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Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на первой минуте 1/4 финала Гран-при Bellator

07:28, 29.04.2018
Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на первой минуте 1/4 финала Гран-при Bellator
Фото: ru.wikipedia.org

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко техническим нокаутом победил американца Фрэнка Мира в поединке 1/4 финала Гран-при Bellator за чемпионский пояс организации в тяжелом весе.

Бой прошел в Роузмонте (США, штат Иллинойс) и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде, передает ТАСС.

Американец не мог оказывать сопротивления, а на 48-й секунде первого раунда судья остановил поединок и присудил победу 41-летнему россиянину.

Спорт
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