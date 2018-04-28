НКНХ стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»

Фото: НКНХ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в XII Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды», которая прошла в Санкт-Петербурге с 23 по 26 апреля.

По уровню обеспечения экологической безопасности «Нижнекамскнефтехим» соответствует современным требованиям, имея все необходимые природоохранные сооружения. С 2014 по 2020 год на предприятии реализуется четвертая экологическая программа, на которую будет направлено порядка 7,2 млрд рублей. В 2017 году было выполнено 96 природоохранных мероприятий, а с 2014 по 2017 год — 291 мероприятие на сумму 3,6 млрд рублей.

Активная деятельность ПАО в области рационального природопользования и охраны окружающей среды была отмечена по итогам конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», который проходил в рамках конференции. Компания «Нижнекамскнефтехим» удостоилась золотой медали и диплома лауреата конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азату Бикмурзину вручен нагрудный знак «Эколог года — 2018». По итогам конкурса экологическая служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» признана победителем в номинации «Лучшая экологическая служба», удостоена Дипломом и медалью.

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