Казанский пороховой завод переедет

Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако вопрос о сроках пока не решен.



«Переезд однозначно будет», — приводит его слова «Татар-информ».

По его словам, сейчас ведутся работы по проектированию и строительству нового завода. Вопросы же решаются в федеральном Минпромторге.

Напомним, что в феврале министр промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что Казанский пороховой завод готов к закрытию.

Ранее «Реальное время» писало, что сообщение о планируемом переносе Казанского порохового завода стало полной неожиданностью для экспертов.

Осенью 2017 года нашему изданию в Минпромторге РФ говорили, что конкретных решений по срокам или затратам пока нет.

