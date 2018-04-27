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Промышленность

Казанский пороховой завод переедет

16:48, 27.04.2018 5
Казанский пороховой завод переедет
Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский

Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако вопрос о сроках пока не решен.

«Переезд однозначно будет», — приводит его слова «Татар-информ».

По его словам, сейчас ведутся работы по проектированию и строительству нового завода. Вопросы же решаются в федеральном Минпромторге.

Напомним, что в феврале министр промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что Казанский пороховой завод готов к закрытию.

Ранее «Реальное время» писало, что сообщение о планируемом переносе Казанского порохового завода стало полной неожиданностью для экспертов.

Осенью 2017 года нашему изданию в Минпромторге РФ говорили, что конкретных решений по срокам или затратам пока нет.

Промышленность Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:59
    его давно пора перенести,еще с 1917г сразу после катастрофы! Хватит млн.ному городу жить на ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ!
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  • Анонимно 17:14
    опять кому то золотые участки для строительство многоквартирных домов. кто то станеть миллиардером
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  • Анонимно 18:29
    Скорее всего переедет как ЗиЛ. Отсюда уедет,а на место назначения не приедет.
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  • Анонимно 18:50
    Довели, минус всем, а ведь можно было раньше решить проблему.
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  • Анонимно 19:48
    Вот и место с развитой инфраструктурой для МСЗ.
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