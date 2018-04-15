УНИКС обыграл «Астану» со счетом 90:75

Казанский УНИКС обыграл команду из Астаны с одноименным названием в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 90:75 (23:27, 18:26, 25:14, 24:8).



После 20 игр казанский клуб так и остался на второй строчке турнирной таблицы с 38 очками. На первой позиции — московский клуб ЦСКА (42 очка). «Астана» расположилась на 11-й строчке (27).

Напомним, 8 апреля казанский УНИКС обыграл рижский клуб ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 89:81.