Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram

В Роскомнадзоре предупредили о появлении фейковых горячих линий для проверки информации о возможной блокировке ресурсов из-за ограничения доступа к Telegram.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Служба использует два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru. Отмечается, что пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах с аналогичными функциями у РКН нет.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов.