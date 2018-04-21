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Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram

17:40, 21.04.2018 1
Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В Роскомнадзоре предупредили о появлении фейковых горячих линий для проверки информации о возможной блокировке ресурсов из-за ограничения доступа к Telegram.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Служба использует два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru. Отмечается, что пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах с аналогичными функциями у РКН нет.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Господа, Вы заблокировали сервис установки расширений Мозиллы! Совести у Вас нет. Как и ума, впрочем
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