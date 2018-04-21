Казанский МЭЗ хочет закупать в Пензенской области семечки и ягоды

Казанский маслоэкстракционный завод (входит в ГК «Нэфис») намерен закупать семена подсолнечника в Пензенской области. Об этом на встрече с губернатором Иваном Белозерцевым заявил генеральный директор предприятия Михаил Сыровацкий.



Губернатор Пензенской области отметил, что регион является лидером Приволжского федерального округа по ряду сельскохозяйственных показателей.



«Нам нужна база, где можно было бы вести закупку семян подсолнечника, Пенза очень подходящий вариант», — цитирует Сыровацкого пресс-служба правительства Пензенской области.



Он также выразил заинтересованность в закупке ягод для производства джемов.



Ранее стало известно, что «Нэфис-биопродукт» планирует начать поставки кетчупа и майонеза в ОАЭ.