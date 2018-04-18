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Следком выяснит, почему прокуратура запрещала проверки в ТЦ «Зимняя вишня»

16:31, 18.04.2018
Следком выяснит, почему прокуратура запрещала проверки в ТЦ «Зимняя вишня»
Фото: 42.mchs.gov.ru

Следственный комитет России выяснит, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

О причинах включения торгового центра в список предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, уже допросили прокурора города. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, в рамках уголовного дела проводятся обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и по месту жительства его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Ранее специалисты пришли к выводу, что короткое замыкание в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошло из-за протечки подтаявшего снега через крышу. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Происшествия
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