Следком выяснит, почему прокуратура запрещала проверки в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России выяснит, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

О причинах включения торгового центра в список предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, уже допросили прокурора города. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, в рамках уголовного дела проводятся обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и по месту жительства его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Ранее специалисты пришли к выводу, что короткое замыкание в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошло из-за протечки подтаявшего снега через крышу. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».