В 2017 году Facebook потратила на безопасность Цукерберга $9 млн

Компания Facebook потратила примерно $9 млн на обеспечение безопасности и деловые поездки главы компании Марка Цукерберга в 2017 году.



Таким образом, расходы на обеспечение безопасности руководителя компании выросли на 50% по сравнению с 2016 годом, тогда эта сумма составляла $5,8 млн, передает РБК со ссылкой на CNN.

С 2015 года расходы на безопасность и поездки Цукерберга составили около $20 млн. В Facebook подчеркнули, что такие траты обусловлены «угрозами личной безопасности» Цукерберга, возникающих вследствие того, что он является основателем, председателем и генеральным директором компании.

Ранее Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.