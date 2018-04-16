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В 2017 году Facebook потратила на безопасность Цукерберга $9 млн

03:29, 16.04.2018
В 2017 году Facebook потратила на безопасность Цукерберга $9 млн
Фото: commons.wikimedia.org / Brian Soli

Компания Facebook потратила примерно $9 млн на обеспечение безопасности и деловые поездки главы компании Марка Цукерберга в 2017 году.

Таким образом, расходы на обеспечение безопасности руководителя компании выросли на 50% по сравнению с 2016 годом, тогда эта сумма составляла $5,8 млн, передает РБК со ссылкой на CNN.

С 2015 года расходы на безопасность и поездки Цукерберга составили около $20 млн. В Facebook подчеркнули, что такие траты обусловлены «угрозами личной безопасности» Цукерберга, возникающих вследствие того, что он является основателем, председателем и генеральным директором компании.

Ранее Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.

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