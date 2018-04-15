Opera VPN закроется 30 апреля

Один из самых популярных сервисов VPN Opera закроется с 30 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании Opera Software.



Создатели бесплатного Opera VPN предложили пользователям перейти на SurfEasy и получить подписку на год со скидкой 80%. Владельцы премиальных аккаунтов Opera VPN смогут получить годовую подписку бесплатно. Отмечается, что SurfEasy работает на операционных системах Windows, macOS, iOS и Android. Причины закрытия Opera VPN не уточняются.

Ранее стало известно, что после сообщений о блокировке Telegram на территории России сервис возглавил список самых популярных запросов в топе App Store.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. После ведомство внесло Telegram в список запрещенных сайтов. СМИ сообщили, что блокировка мессенджера начнется в понедельник, 16 апреля.