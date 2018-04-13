СМИ: Роскомнадзор начнет блокировать Telegram c 16 апреля

Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram c 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с решением ведомства.



«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Ведомство уже внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.