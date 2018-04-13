После решения о блокировке Telegram топ запросов в App Store возглавил сервис Opera VPN

После решения Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram в России в российском магазине приложений App Store топ запросов пользователей возглавил сервис Opera VPN.

Это один из самых популярных VPN-сервисов по обходу блокировок, выпускаемый компанией Opera Software, передает «Медуза». В рейтинге скачивания бесплатных приложений App Store на первой строчке находится мессенджер Telegram.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. При этом в РКН заявили, что ограничат доступ к Telegram только после получения соответствующего судебного решения.

Ранее стало известно, что юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке.