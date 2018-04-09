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Хамитов вошел в десятку наиболее влиятельных губернаторов

11:02, 09.04.2018 1
Хамитов вошел в десятку наиболее влиятельных губернаторов
Фото: kremlin.ru

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг влиятельности глав регионов РФ в марте 2018 года. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поднялся на одну строчку и занял 8-е место.

Согласно исследованию АПЭК, Хамитов набрал 6,2 балла.

В первую тройку вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На четвертое место вернулся президент Татарстана Рустам Минниханов, а замыкает пятерку губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В топ-20 вошли также и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (11-е место), глава Мордовии Владимир Волков (12-е место), и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (17-е место) и губернатор Пермского края Максим Решетников (19-е место).

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Если уж и Хамитов в десятке топ-губернаторов, то что можно сказать о других, которые не нашли место в 20 или 30... там они вообще на работу не ходят?)))
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