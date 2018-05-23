В Казани продлили арест обвиняемому в поджоге иномарки следователя

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Сегодня Советский райсуд Казани продлил до 27 июня арест обвиняемому в поджоге машины бывшего замруководителя Следственного отдела по Кировскому району Следкома по РТ. На заседании арестованный Кирилл Полуэктов заявил о частичном признании вины, передает журналист «Реального времени».

Сам поджог, напомним, произошел ранним утром 12 сентября на улице Серп и Молот в Казани. По предварительным данным, «Мазда 3» сотрудника Следкома Рунара Шамсутдинова была подожжена сразу в нескольких местах. Мотивом преступления почти сразу назвали профессиональную деятельность владельца авто.

На финише расследования от этой версии официально отказались.

О ключевых уликах, позициях обвиняемого и потерпевшего — в материале «Реального времени».