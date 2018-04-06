Клименко: после ухода чиновников из Telegram аудитория потеряет интерес к мессенджеру

Возможная блокировка мессенджера Telegram приведет к тому, что его покинут чиновники и журналисты, из-за чего большинство пользователей потеряют интерес к этой площадке.



«Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая — это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram, — от министров до секретарш — и оттуда же уйдут журналисты, и у Павла возникнет большая проблематика. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным», — заявил в эфире «Москва 24» советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».