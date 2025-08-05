Прокуратура согласилась с решением суда об изъятии имущества экс-мэра Бугульмы

Среди изымаемого имущества — недвижимость в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne

Фото: Динар Фатыхов

В Высокогорском райсуде обжаловали решение об изъятии имущества экс-мэра Бугульмы Линара Закирова на сумму 115 млн рублей. Одним из ответчиков было подано заявление о пересмотре этого решения. Информацию об обжаловании опубликовали в картотеке суда.

Ранее, в начале июля, суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана, которая требовала изъять имущество семьи Закирова. Проверка показала, что расходы Закирова не соответствуют его официальным доходам.

Среди изымаемого имущества — недвижимость в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne. Прокуратура не стала оспаривать решение суда и фактически согласилась с его позицией о снижении размера исковых требований.

Анастасия Фартыгина