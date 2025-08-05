Более 3 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Татарстана

Около 1,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета

Фото: Динар Фатыхов

В бюджете Татарстана на 2025 год предусмотрено 3,2 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минфин республики.

Значительная часть средств, а именно 1,7 млрд рублей, будет выделена из федерального бюджета.

Выделенные средства будут направлены на проведение масштабных работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов коммунальной инфраструктуры на территории Татарстана.

В конце июля в Татарстане обсудили повышение тарифов на ЖКУ. Подробнее — в материале.

Рената Валеева