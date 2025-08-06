СМУ-88 первым в Казани запускает аренду квартир с последующим выкупом

Программа позволяет заехать сразу, начать ремонт и выкупить жилье без ипотеки и банков

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В уже сданном ЖК «Крыловка Парк» появилось уникальное для Казани предложение: группа компаний СМУ-88 предлагает покупателям часть квартир взять в долгосрочную аренду с последующим выкупом. Акция стартовала на этой неделе. Она позволяет сразу заняться ремонтом, заселиться и выкупить ее поэтапно в течение срока от полутора до 5 лет без оформления ипотеки и участия банков.

Арендная плата будет составлять от 15 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги при сроке аренды 18 месяцев. Условия акции позволяют гибко настроить срок и размер платежей индивидуально для каждого арендатора. Оформление в собственность происходит по завершении всех платежей.

— Думаю, любой согласится с тем, что всегда лучше жить в своем жилье, чем у кого-то на птичьих правах. Мы прислушались к пожеланиям наших покупателей и решили запустить такой пилотный проект. Мне кажется, очень интересное предложение в нынешних реалиях. Это первый опыт в Казани — посмотрим, насколько проект будет востребован, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

ЖК «Крыловка Парк» введен в эксплуатацию в феврале этого года и состоит из четырех домов высотой от 8 до 24 этажей общей площадью 82,5 тыс. кв. метров. В отделке фасада использованы только натуральные материалы — кирпич разных цветов и фактуры. Территория двора поднята на стилобате и закрыта от посторонних. Для резидентов комплекса оборудован двор площадью более 7 тысяч квадратных метров. Он разделен на три функциональные зоны: детский игровой городок с атравматичным покрытием, многофункциональная спортивная площадка с уличными тренажерами и зона для прогулок и отдыха, где установят скамейки с подогревом и станции для зарядки гаджетов. На всей территории планируется ландшафтное озеленение, а по периметру — дог-боксы и закрытые системы для раздельного сбора мусора. Прямо во дворе жилого комплекса построен муниципальный детский сад.

Программа предоставляется застройщиком без участия банков и не предусматривает возможность перехода на ипотеку или использование материнского капитала. Акция не суммируется с другими способами оплаты и специальными предложениями. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Акция длится, пока квартиры есть в наличии. Подробности — в офисах продаж СМУ-88 и по телефону: +7 (843) 218-12-18.

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