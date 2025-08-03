ФК «Рубин» продлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года

25-летний Иву присоединился к «Рубину» в 2023 году и с тех пор провел 54 матча, забив один гол. Ранее он играл за армянские клубы «Лори», «Пюник» и «Урарту»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года. Об этом сообщается в официальных соцсетях команды.

В специальном ролике, который представил клуб, Иву сыграл в нарды с персонажем из популярного сериала «Игра в кальмара».

25-летний Иву присоединился к «Рубину» в 2023 году и с тех пор провел 54 матча, забив один гол. Ранее он играл за армянские клубы «Лори», «Пюник» и «Урарту».

Иву родом из Нигерии, но в 2018 году переехал в Армению, где получил гражданство и начал выступать за национальную сборную. На данный момент он провел 17 матчей за сборную Армении.

Накануне «Рубин» отдал албанского нападающего Чуни в аренду итальянской «Сампдории». Арендное соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Анастасия Фартыгина