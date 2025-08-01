Путин подтвердил неизменность российских условий по Украине

Президент уточнил, что реакция Украины на предложение о создании рабочих групп для обсуждения мирного решения была позитивной

Президент России Владимир Путин заявил, что цели и условия, озвученные им в июне 2024 года в МИД, остаются в силе. Он подчеркнул, что главной задачей при урегулировании конфликта с Украиной является искоренение причин этого конфликта.

Основные цели, озвученные МИД:

полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

гарантия от Украины о невступлении в НАТО;

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Президент уточнил, что реакция Украины на предложение о создании рабочих групп для обсуждения мирного решения была позитивной. Однако, по его словам, эти рабочие группы пока не начали свою работу.

Президент также добавил, что для достижения мирного решения необходимы обстоятельные разговоры. Он подчеркнул важность переговоров между Россией и Украиной, которые, по его мнению, остаются востребованными и актуальными.

Также президент заявил, что Россия не захватывает новые территории в ходе спецоперации, а возвращает свои земли.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине к 8 августа.



Анастасия Фартыгина