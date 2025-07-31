Татарстан вошел в топ-5 по количеству зафиксированных убытков по ИФЛ

Вода — главный виновник страховых случаев. Следом идут стихийные бедствия, пожары и соседский компот

Фото: Динар Фатыхов

Российская страховая компания «Ингосстрах» опубликовала информацию о более чем 5 000 зафиксированных страховых случаях с убытками за первую половину 2025 года. Рейтинг по самому большому количеству случаев с имуществом физических лиц возглавляет Москва — 2 049 случаев, что является почти половиной от общего количества зафиксированных инцидентов. Следом с отрывом идет Санкт-Петербург (384 случая) и Челябинская область (193). Татарстан в этом списке на пятом месте — 109 инцидентов с последующими страховыми выплатами. Регион делит позицию со Свердловской областью.

Дороже всего страховать имущество физлиц на Камчатке и в Калужской области. На третьем месте — Москва, а закрывают топ Забайкальский край и Ярославская область.

В список частых страховых случаев компания внесла такие инциденты, как повреждения водой (затопления), стихийные бедствия и пожары, которые являются самыми значительными по ущербу. Бывают и необычные инциденты: например, одна из московских квартир понесла ущерб из-за разбившегося домашнего компота соседей сверху.

Ранее сообщалось, что страховщиков хотят штрафовать за необоснованные отказы в добровольном страховании.

Наталья Жирнова