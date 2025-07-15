Страховщиков хотят штрафовать за необоснованные отказы в добровольном страховании

Фото: Артем Дергунов

Страховые компании могут быть оштрафованы на суммы до 300 тысяч рублей за необоснованные отказы в заключении договоров добровольного страхования и навязывание дополнительных услуг. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы отмечают, что нередки случаи, когда страховые компании отказывают пожилым людям и инвалидам в заключении договоров по различным видам добровольного страхования, несмотря на рекомендации Центробанка не дискриминировать клиентов по возрасту или наличию инвалидности.

Проблема особенно остро стоит в сегменте ДМС, где некоторые компании отказывают в заключении договора лицам старше 69—70 лет.

Для борьбы с дискриминацией законопроектом предлагается ввести прямой запрет на отказ в заключении договора добровольного страхования по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, наличия инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

За нарушение данного запрета предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

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Рената Валеева