«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку

Суд подтвердил, что американская компания LaRubInt Corp понесла убытки, поскольку права, которые она приобрела, не были исключительными

Компания «Союзмультфильм» потерпела поражение в суде США, где разбирательство касалось прав на использование персонажа Чебурашки. Суд подтвердил, что американская компания LaRubInt Corp понесла убытки, поскольку права, которые она приобрела, не были исключительными, пишут «Ведомости».

«Союзмультфильм» передал LaRubInt Corp права на использование Чебурашки и других персонажей, таких как крокодил Гена и Шапокляк, в 2016 году. Американская компания заплатила $60 тыс. за эти права и могла использовать героев в Японии, Китае, Индии, США и Канаде. Однако всего через месяц после подписания договора LaRubInt Corp обнаружила, что другая компания, Cheburashka Project LLP, уже продает товары с изображением Чебурашки в Японии.

LaRubInt Corp утверждала, что права на персонажей должны были быть свободны от обязательств перед третьими лицами. Суд согласился с тем, что обе стороны подписали контракт и произвели оплату, но также отметил, что LaRubInt Corp столкнулась с убытками из-за прав, которые не были исключительными.

Представитель «Союзмультфильма» заявил, что в случае легализации решения суда в России компания выполнит его добровольно. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что американская сторона знала о существующих правах на Чебурашку в Японии. Эти права были переданы японской компании TV Tokyo Communications Corporation в 2005 году и действовали до 2014 года.

Тем не менее TV Tokyo Communications Corporation передала сублицензию на использование образа Чебурашки компании Cheburashka Project LLP. В «Союзмультфильме» также уточнили, что LaRubInt Corp не собиралась работать с образом Чебурашки, а лишь хотела принудить японскую компанию к выплате роялти. В России начаты следственные мероприятия по делу о договоре между «Союзмультфильмом» и американской компанией.

Напомним, что Кунцевский райсуд Москвы частично удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к столичному бизнесмену Дмитрию Абрютину за незаконное использование образов популярных персонажей.



Анастасия Фартыгина