Опрос: 36% родителей из Казани рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах

Еще 47% готовы платить, если не получится поступить на бюджет

Фото: Динар Фатыхов

36% казанских родителей при поступлении своих детей в вузы рассматривают только бюджетные места, еще 47% готовы платить, если не получится поступить на бюджет. 10% респондентов сразу рассматривают только платное обучение, говорится в результатах опроса SuperJob.

При выборе вуза родители абитуриентов в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения (по 37%). Среди других факторов — отзывы (33%), перечень предметов ЕГЭ для поступления (32%), квалификация преподавателей (29%) и количество бюджетных мест (25%).

Еще 12% горожан не принимают участие в выборе вуза для ребенка.



Недавний опрос показал, что 66% россиян выбрали профессию и образование самостоятельно. Еще за 12% респондентов решение о выборе профессии приняли родственники или близкие. Вместе с родными выбрали, кем быть, 22%.

Денис Петров