Большинство россиян выбирают профессию самостоятельно

Лишь за 12% респондентов решение приняли родственники

Фото: Максим Платонов

Абсолютное большинство россиян — 66% — выбрали профессию и образование самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса hh.ru.

Еще за 12% респондентов решение о профессии приняли родственники или близкие. 22% выбрали, кем быть, вместе с родными.

Наиболее самостоятельными в принятии решения, на кого пойти учиться, оказались респонденты из сферы сельского хозяйства — 85% представителей АПК, а также добывающей отрасли — 75%. А чаще других советовались с родными по поводу карьеры и образования респонденты из нефтегазовой сферы (41%), ЖКХ (30%), энергетики (30%), а также финансового сектора (29%).

Примечательно, что опрошенные до 18 лет чаще других принимали решение сами — 84%. Среди 35—44-летних выбирали профессию самостоятельно 65%.

При этом каждый пятый респондент отметил: близкие указывали, что будущая профессия должна быть стабильной и престижной. 9% признались, что родственники буквально уговорили поступить в нужный, по их мнению, вуз или ссуз. Чаще всего о таком влиянии заявляли респонденты из сферы металлургии.

Елизавета Пуншева