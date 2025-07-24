Татарстан оказался среди лидеров РФ по числу стобалльников на ЕГЭ

Выпускники республики на экзамене получили 313 стобалльных результатов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан — в числе регионов-лидеров в России по количеству выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В этом году в Татарстане выпускники получили 313 стобалльных результатов, отметил ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Больше всего стобалльников оказалось в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Зеленодольском, Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском районах.

Также впервые двухсотбалльные результаты получили выпускники Атнинского и Тетюшского районов.

Восемь двухсотбалльных результатов в Татарстане зарегистрировано на экзамене по русскому языку, семь — по химии, два — по математике и информатике, два — по биологии и литературе и один по обществознанию.

Ранее Ильсур Хадиуллин назвал муниципалитеты, выпускники которых показали наилучшие и неудовлетворительные результаты на ЕГЭ.



Дарья Сайфиева