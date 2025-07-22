Минобр Татарстана назвал районы-лидеры и районы-аутсайдеры по результатам ЕГЭ-2025

Как отметил Хадиуллин, средний балл медалистов в Татарстане превысил 80 баллов

Фото: Динар Фатыхов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин назвал муниципалитеты, выпускники которых показали наилучший и неудовлетворительный результат. Со слов Хадиуллина средний балл по русскому языку в регионе составил 65 баллов.

В десятку муниципалитетов-лидеров вошли Атнинский (71,6), Зеленодольский (68,9), Аксубаевский (68,58), Бугульминский (68,5), Ютазинский (68,43), Вахитовский район Казани (67,35), Верхнеуслонский (67,23), Арский (66,92), Набережные Челны (66,8) и Сабинский (66,62).

Среди тех, кто показал низкие результаты, Тукаевский (61,16), Пестречинский (61,11), Новошешминский (60,04), Кировский район Казани (59,45), Буинский (58,67), Менделеевский (58,59), Камско-Устьинский (58,27), Тетюшский (57,62), Кайбицкий (56,19) и Алькеевский (55,5). Для этих районов Хадиуллин выбрал приободряющее название — «территория развития».

По профильной математике средний балл в Татарстане составил 68,41. В список районов-лидеров вошли Атнинский (77,78), Тюлячинский (76,59), Верхнеуслонский (75,34), Мензелинский (74,4), Ютазинский (74,17), Сабинский (73,81), Актанышский (73,24), Зеленодольский (72,98), Вахитовский район Казани (72,60) и Бавлинский (72,25).

Не лучшие результаты продемонстрировали Тетюшский (64,96), Советский район Казани (64,61), Лениногорский (64,51), Менделеевский (63,9), Агрызский (63,84), Кировский район Казани (62,67), Кайбицкий (62,42), Буинский (60,07), Спасский (58,38) и Камско-Устьинский районы (55,76).

Как отметил Хадиуллин, средний балл медалистов в Татарстане превысил 80 баллов. При этом средний балл по литературе составил 81,7, по химии — 80,4, по профильной математике — 77,4 балла.



Дмитрий Зайцев