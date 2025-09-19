В Казани суд разрешил отобрать имущество генерала МВД Изаака на 21 млн рублей

Никто из ответчиков на заседании так и не появился

Бывшего начальника Главного следственного управления — замглавы МВД Татарстана и его близких лишат собственности. Такое решение сегодня вынес Ново-Савиновский суд Казани по иску прокурора республики Альберта Суяргулова к семье генерала Владимира Изаака, передает с заседания журналист «Реального времени».

Сегодня в прениях адвокаты ответчика настаивали — у семьи главного ответчика имелись сбережения, с 2009-го только в качестве зарплаты он с супругой получили 34 млн рублей. При этом с учетом денежных подарков и займов общий размер доходов Екатерины и Владимира Изаак составил 42 млн рублей, сообщили суду Альберт Сафин и Алла Агарева. Также они настаивали — родителей супруги генерала Сергея и Любовь Логоша в список ответчиков включили незаконно, поскольку госслужащими они не являлись, а значит запреты и ограничения на них не распространяются.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии защиты, у семьи Логоши и семьи Изаак имелись собственные средства, вполне достаточные для приобретений.

В свою очередь начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова указывала — позиция о наличии сбережений не подтверждается информацией самих ответчиков о том, что в 2016-м Изаак получал в банке кредит 3 млн рублей — на покупку первой казанской квартиры на Космонавтов, и еще 5 млн рублей получал в 2017-м у бизнесмена Гатина. При этом отдавать этот займ начал лишь в 2025-м в ходе проверки и рассмотрения иска.

Требования удовлетворены частично. В перечне на изъятие — объекты в Казани на общую сумму 21 млн рублей:

Квартира 166 кв. м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логоша, матерью Екатерины Изаак за 9 млн рублей. В январе 2025-го объединенная квартира подарена дочке, при этом право собственности оформлено на нее и внучек покупательницы

Квартира 56 кв. м в соседнем корпусе того же ЖК на улице Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логоша в 2018 году за 5,2 млн рублей, и машино-место в 20 кв. м по тому же адресу, которое выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м за 830 тысяч рублей.

Квартира 33 кв. м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года.

По мнению надзорного ведомства, родители Екатерины Изаак не могли позволить себе такие расходы, с учетом сумм, которые получала Любовь Логоша в детском саду Томска (до переезда в Казань), зарплаты ее мужа в компаниях «Томлесдрев» и «Тулпар плюс», а также пенсионными выплатами на двоих. Но в среднем годовой доход на двоих не превышал 750 тысяч рублей, по подсчетам прокуроров.

Вывод прокуроров — титульными владельцами, в чьем управлении и пользовании находились эти объекты, были супруги Изаак.

За бортом иска остались загородные активы:

Участок 20 «соток» и два соседних дома по 27 кв. м в поселке «ICL КПО ВС» в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2021-м приобретала супруга главного следователя у администрации района (половину земли и садовый домик всего за 3 тысячи 900 рублей) и частного лица (вторую половину надела за 950 тысяч и домик за 50 тысяч рублей).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ни один из ответчиков на заседаниях суда так и не появился. Их адвокаты Алла Агарева и Альберт Сафин настаивали — недостающие суммы их клиенты и их родственники получали в дар от близких, проживающих в Германии (речь шла о суммах в 12 и 17 тысяч долларов, начиная с 2013 года), а также по трем беспроцентным и практически бессрочным займам от друзей и хороших знакомых — всего на 12 млн рублей.

Представитель прокуратуры Лилия Фаттахова указывала — ни денежные дары, ни долговые обязательство генералом и его супругой в декларациях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера не отражались. Как и одна из казанских квартир, которую Владимир Изаак после покупки в кредит в 2018 году за 3 млн не декларировал, а в ходе проверки еще в МВД предоставил информацию — в том же 2018-м продал эту квартиру сыну за те же 3 млн рублей (правда, и эта сделка регистрацию не проходила), а январе 2025-го — в период проведения проверки — передал ту же площадь сыну уже по договору дарения.

Примечательно, что вопросы к семейным активам генерала Изаака появились после его ухода в отставку и трудоустройства начальником управления экономической защиты и режима — замом гендиректора АО «Сетевая компания». С подачи прокуратуры республики, которая довела до руководства МВД «факты приобретения имущества на общую сумму не менее 29 млн рублей, что превышает официальный доход супругов, замещавших должности на госслужбе».

Аудит благосостояния и его источников по двум сотрудникам затянулся на несколько месяцев. 9 января 2025-го Екатерина Изаак была уволена по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. И в прокуратуру из министерства поступили материалы проверки с пометкой: «завершить процедуру контроля не представилось возможным». Эту работу в отношении теперь уже пенсионеров МВД завершали прокуроры.