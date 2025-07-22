Бастрыкину доложат об избиении детей семейной парой в Казани

Несовершеннолетним в результате драки потребовалась помощь медиков

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения несовершеннолетних семейной парой в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Казани семейная пара избила девочку, которая на улице заступилась за своего брата. В результате драки пострадали еще двое несовершеннолетних. Подросткам потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и выясненных обстоятельствах.

Ранее глава Следкома России поручил доложить о прокуроре из Нижнекамска, оформившем на свою семью квартиры для малоимущих граждан.

Дарья Сайфиева