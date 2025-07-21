В этом году ЕГЭ в России пересдали более 135,4 тыс. человек

После пересдачи 77% выпускников смогли улучшить свои результаты

Фото: Динар Фатыхов

В дополнительные дни 3 и 4 июля ЕГЭ пересдали более 135,4 тыс. человек. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

По данным ведомства, спрос на проведение пересдач экзамена есть. В прошлом году ЕГЭ пересдавали 107,1 тыс. человек. Данный факт подтверждает востребованность в проведении пересдач ЕГЭ.

Чаще всего выпускники шли на пересдачи по обществознанию, информатике, русскому языку и профильной математике.

В этом году более 77% участников ЕГЭ улучшили свои баллы. Кроме того, 233 выпускника, пересдав экзамены, смогли получить максимальные 100 баллов. У 9,2% участников результаты после пересдачи не изменились.

Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ по любому предмету были введены по инициативе президента России Владимира Путина в 2024 году.

Итоги основного этапа проведения ЕГЭ 2025 года в России подвели 7 июля. Подробнее — в материале.

Дарья Сайфиева