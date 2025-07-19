Индия вызывает Google и Meta* для допроса по делу о ставочных приложениях

Финансовое ведомство страны расследует возможную причастность платформ к продвижению нелегальных азартных сервисов и отмыванию денег

Индийское финансовое ведомство Enforcement Directorate вызвало в штаб-квартиру в Нью-Дели представителей Google и Meta* на допрос 21 июля. Поводом стало расследование по подозрению в отмывании денег через нелегальные онлайн-ставочные приложения, которые рекламировались на их платформах. По данным агентства ANI и Reuters, речь идет о возможном нарушении запрета на продвижение азартных игр, установленного Министерством информации и вещания Индии еще в 2022 году.

Главное внимание следствия сосредоточено на том, предоставляли ли Google и Meta* рекламные инструменты и алгоритмическую поддержку таким приложениям. Также ED исследует полученные ими доходы от рекламы этих сервисов и возможную роль платформ в продвижении незаконного контента. Представители обеих компаний пока не прокомментировали ситуацию.

Этот шаг индийского регулятора — часть более широкой кампании по пресечению нелегального онлайн-гемблинга и усилению контроля над цифровой рекламой. Агентство ED уже ранее выявляло схемы «hawala» при попытках отмывания средств через приложения. Следующее заседание назначено на 21 июля, и от его исхода во многом зависит дальнейшее регулирование рекламы азартных сервисов в Индии.

Артем Гафаров