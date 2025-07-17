В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали четыре пожара
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 16 июля, отреагировали на четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 16 выездов по ложным вызовам, а также четыре раза привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами.
Наибольшее количество выездов было связано с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий — пожарные 10 раз оказывали помощь пострадавшим в ДТП и проводили работы по предотвращению возгорания поврежденных автомобилей.
Также за прошедшие сутки на водных объектах республики произошло два происшествия.
15 июля пожарные Татарстана также выезжали на четыре пожара.
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