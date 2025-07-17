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В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали четыре пожара

09:43, 17.07.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали четыре пожара
Фото: Максим Платонов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 16 июля, отреагировали на четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 16 выездов по ложным вызовам, а также четыре раза привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами.

Наибольшее количество выездов было связано с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий — пожарные 10 раз оказывали помощь пострадавшим в ДТП и проводили работы по предотвращению возгорания поврежденных автомобилей.

Также за прошедшие сутки на водных объектах республики произошло два происшествия.

15 июля пожарные Татарстана также выезжали на четыре пожара.

Рената Валеева

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