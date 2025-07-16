Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали четыре пожара
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 15 июля, выезжали на четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Также пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам и три раза выезжали на взаимодействие с другими службами. 10 раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки зафиксировано не было.
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