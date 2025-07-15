Казанского подрядчика М-12 отдали под суд по делу на 1,4 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о финале предварительного следствия уголовного дела экс-директора казанской компании «БСЛ Инжиниринг» Сергея Салихова. Сегодня прокуратура утвердила ему обвинительное заключение, дело направлено в Вахитовский суд Казани, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе регионального управления СК.

Примечательно, что сам фигурант об этом пока официально не извещен. Обвинительное заключение на руки ему не вручали. Вину Салихов не признавал и не признает, активно защищая свой бизнес в арбитражах. В настоящее время в качестве меры пресечения ему избран запрет определенных действий.

Уголовное преследование бизнесмена Сергея Салихова началось в апреле 2023-го. На тот момент первый татарстанский участок платной трассы М-12, прокладку которого начинала компания Салихова «БСЛ Инжиниринг»: от села Большие Кайбицы до пересечения с дорогой Казань — Буинск — Ульяновск, был практически завершен. Вот только контракт субсубподряда с БСЛ был расторгнут, а субподрядчик стройки «Волгадорстрой» потребовал через арбитраж 1 млрд 55 млн рублей, утверждая, что аванс 1,2 млрд фирма Салихова отработала лишь на 149 млн рублей. В октябре 2023-го бизнесмена задержали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время дело разрослось до восьми эпизодов по шести статьям УК РФ. Напомним их краткую фабулу по версии СК:

Деньги мимо М-12 — растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ): по версии СК, 76,2 млн рублей были похищены директором «БСЛ Инжиниринг», с 10 марта 2021 года (день подписания контракта с «Волгадорстроем») по 29 апреля 2022-го директор злоупотребил доверием сотрудников ВДС и допустил нецелевое использование вверенных средств бюджетного аванса.

(ч. 4 ст. 160 УК РФ): по версии СК, 76,2 млн рублей были похищены директором «БСЛ Инжиниринг», с 10 марта 2021 года (день подписания контракта с «Волгадорстроем») по 29 апреля 2022-го директор злоупотребил доверием сотрудников ВДС и допустил нецелевое использование вверенных средств бюджетного аванса. Невозврат аванса на 1 млрд — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ): с 10 марта 2021 года по 8 августа 2023-го (дата решения АС Татарстана о банкротстве БСЛ) Салихов, как полагают в СК, причинил существенный вред интересам своей компании и субподрядчика ВДС путем частичных нецелевых расходов бюджетных средств, непредоставления отчетных документов по истраченному на стройку М-12 аванса и невозврата ВДС 1 млрд 55 млн рублей неиспользованного аванса.

(ч. 1 ст. 201 УК РФ): с 10 марта 2021 года по 8 августа 2023-го (дата решения АС Татарстана о банкротстве БСЛ) Салихов, как полагают в СК, причинил существенный вред интересам своей компании и субподрядчика ВДС путем частичных нецелевых расходов бюджетных средств, непредоставления отчетных документов по истраченному на стройку М-12 аванса и невозврата ВДС 1 млрд 55 млн рублей неиспользованного аванса. Отмывание 12,7 млн рублей — в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174): в период работы по контракту с ВДС Салихов, согласно обвинению, совершил финансовые операции на 12,8 млн рублей, чтобы легализовать полученные путем преступления денежные средства.

(п. «б» ч. 4 ст. 174): в период работы по контракту с ВДС Салихов, согласно обвинению, совершил финансовые операции на 12,8 млн рублей, чтобы легализовать полученные путем преступления денежные средства. Невыплата зарплаты 23 работникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — два эпизода): по версии силовиков, с марта 2022 года по 8 августа 2023-го директор БСЛ допустил полную невыплату подчиненным на сумму 2,8 млн рублей, имея реальную возможность рассчитаться с ними.

(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — два эпизода): по версии силовиков, с марта 2022 года по 8 августа 2023-го директор БСЛ допустил полную невыплату подчиненным на сумму 2,8 млн рублей, имея реальную возможность рассчитаться с ними. Недостача перед ФНС на 146,3 млн (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ): в СК уверены, что с апреля 2019 года по 22 октября 2021-го обвиняемый уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 77,4 млн рублей и налога на прибыль на 68,8 млн за 2019—2020 годы.

(п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ): в СК уверены, что с апреля 2019 года по 22 октября 2021-го обвиняемый уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 77,4 млн рублей и налога на прибыль на 68,8 млн за 2019—2020 годы. Выплаты жене на 9,2 млн (ч. 1 ст. 201 УК РФ): по версии следствия, с ноября 2018 года по 31 марта 2022-го Салихов злоупотребил полномочиями, заключив фиктивный договор по аренде грузовика со своей супругой Дианой и оформив с нею же фиктивный трудовой договор на работу помощником директора. В качестве арендных платежей и зарплаты Салиховой из БСЛ перечислили более 9 млн.

(ч. 1 ст. 201 УК РФ): по версии следствия, с ноября 2018 года по 31 марта 2022-го Салихов злоупотребил полномочиями, заключив фиктивный договор по аренде грузовика со своей супругой Дианой и оформив с нею же фиктивный трудовой договор на работу помощником директора. В качестве арендных платежей и зарплаты Салиховой из БСЛ перечислили более 9 млн. Отчуждение имущества БСЛ на 102 млн рублей (ч. 1 ст. 195 УК РФ): неправомерными действиями Салихова при банкротстве конкурсный управляющий его фирмы и следователи считают сделки с техникой и иными активами БСЛ, которые с ноября 2022 года по 15 мая 2023-го перешли в собственность двух других компаний.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ключевой довод обвиняемого по этому делу уже звучал: работы по прокладке будущей скоростной трассы Казань — Нижний Новгород — Москва «БСЛ Инжиниринг» начинал за счет своих и заемных средств — на пять месяцев раньше того, как генподрядчик СК «Автодор» по итогам тендера выбрал субподрядчиком «Волгадорстрой» и заключил с ним (в марте 2021-го) договор по строительству участка М-12 за 42 млрд рублей.

Еще год назад Салихов намекал на некую коррупционную сторону стройки, благодаря которой ВДС еще в январе 2021-го, не сомневаясь в итогах федерального тендера, заключил с БСЛ договор по прокладке М-12 с 630-го по 701-й километр через Кайбицкий и Апастовский районы Татарстана. Причем к работе «в долг» субсубподрядчик приступил в декабре 2020-го и привлек на будущий автобан 1,5 тысячи рабочих. Опыт был: ранее БСЛ строил дороги в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах, участвовал в возведении комплекса «Казань Экспо», капремонте здания Миндортранса РТ и строительстве Большого Казанского кольца.

Версия о нецелевом расходовании и неотработанном авансе в 1 млрд рублей просто не учитывает затраты до подписания договора в марте 2021-го, считает обвиняемый. По его мнению, силовикам стоило бы изучить договоры субсубподряда в части выплаты 12% ВДС за так называемые услуги подрядчика — обеспечение строителей временными дорогами, службами строительно-технического надзора, лабораториями.

