Исполком Казани расширяет экспансию платного паркинга в спальные районы

Изменения затронут территории далеко за пределами центра города, всего появится еще 1,6 тысячи машино-мест

Фото: Мария Зверева

«Это как прививка: ответ может быть болезненным, но вырабатывается иммунитет»

В 2025 году на платных парковках Казани появятся еще 1,6 тыс. мест, а их общее количество достигнет 13 тыс. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил глава Комитета транспорта Алексей Сидоров. По его словам, изменения затронут улицы во всех районах города.

— В настоящее время проводится конкурсная процедура. Затем будут выполнены работы по обустройству новых парковочных мест, монтажу дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, установке паркоматов, — рассказал докладчик.

В списке на этот раз территории, которые находятся далеко за пределами центра Казани: к примеру, ул. Журналистов, Карбышева, Кирпичникова, Спортивная, Роторная.

К 2030 году число платных машино-мест планируют увеличить еще вдвое, до 30 тыс. Об этом свидетельствовали данные презентации, продемонстрированной на совещании.

О расширении муниципальных парковок на «деловом понедельнике» рассказал глава Комитета транспорта Алексей Сидоров. взято с сайта kzn.ru

Это не первое расширение муниципальных парковок в 2025 году. В апреле в Казани открыли 1 506 новых машино-мест. В июле стало известно, что власти планируют увеличить их количество до 14 131. Тогда речь шла о создании 15 новых муниципальных парковок и расширении существующих.

Алексей Сидоров напомнил: в 2024 году Казань заняла третье место в рейтинге по развитию платного парковочного пространства. Столица Татарстана уступила лишь Москве и Краснодару.

— О том, что муниципальный паркинг — неизбежная мера на современном этапе, говорит тот факт, что по этому пути пошли практически все крупные российские города. 10 лет назад параллельно с Москвой мы начали этот проект, и время показало, что без этого в наших реалиях не обойтись. Это как прививка: ответ на нее может быть болезненным, но в результате вырабатывается иммунитет, который защищает весь организм, — заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как Казань будет бороться с нарушителями

Для инвалидов в столице Татарстана оборудовано 1 407 машино-мест, или 12% от общего числа.

— В настоящее время ведется разработка программного обеспечения, которое позволит контролировать места для инвалидов. Если место будет занято не инвалидом, данные о транспортном средстве после сверки с федеральным реестром будут автоматически передаваться в органы ГИБДД для вынесения административного штрафа, — сообщил Алексей Сидоров.

Кроме того, в Казани доработают комплекс фото— и видеофиксации «Дозор-М3», который регистрирует нарушения в зоне действия знака «Остановка запрещена».



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обстановка на дорогах: основные данные

Количество зарегистрированных в Казани автомобилей за последние 20 лет выросло более чем в три раза и достигло 485 тысяч.

Более 90 тыс. автомобилей выезжают на улицы города только в утренние часы.

По центру города ездят более 100 тыс. автомобилей.

Парковкой в Казани ежедневно пользуются более 110 тыс. водителей.

Оборачиваемость парковочных мест выросла в два раза. «Из пятерых водителей четверо укладываются в бесплатную парковку до 15 минут и только один паркуется на платной основе», — говорит Алексей Сидоров.

В парковочных сервисах зарегистрированы 710 тыс. автомобилистов.

В этом году казанцы совершили более 5 млн парковочных сессий, за весь период — более 36 миллионов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Поликлиника нужна была как воздух»

На аппаратном совещании также обсудили, как идет ремонт в казанских медучреждениях. Работы либо уже прошли, либо ведутся сейчас во всех взрослых стационарах города, заявил начальник Управления здравоохранения Владимир Филатов. Единственное исключение — горбольница №11, специалисты готовят проект ее модернизации.

Капремонт идет и в 14 поликлиниках, в том числе в соответствующих отделениях горбольниц №7, 10, 18, госпиталя для ветеранов войн. Срок завершения капремонта — август этого года. Кроме того, в этом году планируют достроить приемно-диагностическое отделение ЦГКБ №18 на ул. Мавлютова и две крупные поликлиники: в ЖК «Весна» (она будет обслуживать 25 тыс. человек) и ЖК «Волжские просторы» (рассчитана на 15 тыс. детей).

— Для быстрорастущего района поликлиника нужна была как воздух. Мы получали много обращений от жителей. С ее вводом тысячи родителей смогут выдохнуть, — сказал Рустам Гафаров о медучреждении в «Волжских просторах».



Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Казани также идет долгожданный ремонт в пунктах выдачи молочного питания. Обновлены молочные кухни по адресам: ул. Фучика, 72 и ул. Гагарина, 89 — к ним прикреплены 1 126 и 1 032 ребенка соответственно. Близок к завершению ремонт учреждений на ул. Авангардной, 89 и ул. Курчатова, 10 — там будут получать питание 300 и 415 малышей. Всего в городе открыта 21 молочная кухня, в последний раз ремонт в них проходил в 2017 году.

В 2026—2030 годах в Казани возведут ряд амбулаторных учреждений, добавил докладчик. В основном строительство будут вести в зонах интенсивной застройки новых жилых комплексов. Так, в 2026 году совместные взрослые и детские поликлиники появятся в ЖК «Седьмое небо» (Советский район) и ЖК «Времена года» (Приволжский район). В ЖК «Лето» (Советский район) откроют детскую поликлинику. В 2027 году в Кировском районе планируют построить поликлинику ГАУЗ «Клиническая больница №2».



Галия Гарифуллина