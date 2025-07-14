Водитель Kia госпитализирован после столкновения на Вознесенском тракте

В ночь на 14 июля на платном участке автодороги Вознесенский тракт произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля Kia. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

По предварительным данным, водитель Kia 1981 года рождения, двигаясь со стороны трассы М-7 в направлении проспекта Победы, возле ЛЭП 473, не обеспечил безопасный боковой интервал и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Mazda 6, под управлением казанца 1993 года рождения. Столкновение произошло в 00:09 мск.

После столкновения автомобиль Kia совершил наезд на столб электроосвещения, затем на три секции шумозащитного ограждения, после чего опрокинулся.

Водитель Kia с различными телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение на автомобиле скорой помощи.

Предварительно, причиной ДТП стало нарушение водителем Kia пунктов 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения РФ, касающихся выбора безопасной дистанции и скорости движения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Рената Валеева