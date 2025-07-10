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В Татарстане, 10 июля, объявлен режим «Беспилотная опасность»

05:48, 10.07.2025

Подобные ограничения вводятся второй день подряд

В четверг, 10 июля, в Татарстане введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается МЧС России.

Ограничения действуют с 05;05 утра.

Ранее «Реальное время» сообщало, что накануне, 9 июля вводились аналогичные меры. Во вторник, 8 июля, в казанском поселке Дербышки упал гражданский беспилотник «Альтиус».

Дмитрий Зайцев

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