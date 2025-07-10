В Татарстане, 10 июля, объявлен режим «Беспилотная опасность»
Подобные ограничения вводятся второй день подряд
В четверг, 10 июля, в Татарстане введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается МЧС России.
Ограничения действуют с 05;05 утра.
Ранее «Реальное время» сообщало, что накануне, 9 июля вводились аналогичные меры. Во вторник, 8 июля, в казанском поселке Дербышки упал гражданский беспилотник «Альтиус».
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