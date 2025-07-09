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В Россию запретили ввоз молочной продукции двух азербайджанских компаний

17:06, 09.07.2025
В Россию запретили ввоз молочной продукции двух азербайджанских компаний
Фото: Роман Хасаев

Россельхознадзор с 11 июля 2025 года вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции, вырабатываемой азербайджанскими предприятиями ООО «Allbuy» и OOO «Milk Products». Об этом сообщило ведомство, объяснив решение отказом азербайджанской стороны от проведения российской инспекции и отсутствием заинтересованности производителей в дальнейших поставках на российский рынок.

Ранее Россельхознадзор направил в компетентное ведомство Азербайджана информацию о готовности в ближайшее время провести инспекцию пяти предприятий по изготовлению молочных товаров, которые продолжают направлять свою продукцию российским получателям.

Однако Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало российскую сторону о том, что ООО «Allbuy», производящее сливочное масло и сыры, и OOO «Milk Products», специализирующееся на производстве и переработке молочных продуктов (сливочного масла), не заинтересованы в дальнейшем экспорте своих товаров в Россию. Это послужило основанием для введения запрета.

Суд Казани удовлетворил иск Роспотребнадзора по Татарстану о запрете использования немолочных жиров в составе молочной продукции ООО «Молочная мастерская».

Рената Валеева

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