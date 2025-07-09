Актеры видеоигр голосуют за контракт, который может завершить 11‑месячную забастовку

Актеры озвучки и захвата движений в видеоиграх SAG‑AFTRA начали голосование за трехлетний контракт, который может положить конец забастовке, длящейся с 26 июля 2024 года. Члены профсоюза до конца сегодняшнего дня решат, согласятся ли они на повышение базовых ставок на 15% при ратификации и ежегодные надбавки по 3%, а также на новые правила создания цифровых копий их голосов и движений.

Ключевое новшество договора — требование письменного разрешения исполнителя перед созданием виртуальной копии его голоса или движений, при этом время работы с ИИ оплачивается как обычная сессия записи. Более 160 проектов продолжили производство по временным соглашениям с базовыми ограничениями на использование ИИ, что позволило избежать срывов выпуска игр.

Если контракт примут, он начнет действовать сразу после объявления результатов голосования и продлится до октября 2028 года. Представители SAG‑AFTRA считают, что принятые сейчас нормы станут основой для дальнейших переговоров и помогут актерам уверенно работать в быстро меняющейся игровой индустрии.

Артем Гафаров