В Казани на Адоратского ограничат движение почти на две недели

Фото: Анна Сейтумерова

В Ново-Савиновском районе Казани с 10 по 25 июля будет частично ограничено движение транспорта по улице Адоратского. Это связано с проведением масштабных работ по реконструкции водопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Согласно информации ведомства, временные неудобства для автомобилистов продлятся почти две недели. Ограничение затронет участок улицы Адоратского в районе здания №93 по проспекту Ямашева.

В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы.

Рената Валеева