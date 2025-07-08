В Казани на Адоратского ограничат движение почти на две недели
В Ново-Савиновском районе Казани с 10 по 25 июля будет частично ограничено движение транспорта по улице Адоратского. Это связано с проведением масштабных работ по реконструкции водопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Согласно информации ведомства, временные неудобства для автомобилистов продлятся почти две недели. Ограничение затронет участок улицы Адоратского в районе здания №93 по проспекту Ямашева.
В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».