С начала года в Татарстане введено более 19 тыс. кв. метров жилья

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года фиксируется рост на 89,6%

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В январе — мае 2025 года в Татарстане введено более 19 тыс. кв. метров общей площади жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года фиксируется рост на 89,6%. Об этом сообщается в отчете по социально-экономическому положению Татарстана за январь — май 2025 года.



Строительные предприятия и организации сдали в эксплуатацию 8 443 квартиры общей площадью 408,4 тыс. кв. м.

За счет собственных и привлеченных средств в Татарстане также было построено 12 092 индивидуальных жилых дома общей площадью 1551,3 тыс. кв. м. Средняя площадь одного дома составила 128,3 кв. м.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин

сообщил о выполнении годового плана по вводу жилья в Татарстане на 63%, что составляет 2 млн 62 тыс. кв. м.

Напомним, что ввод жилья в России в мае 2025 года сократился на 16,8%. Лидером по объему введенного жилья по итогам 2024 года стал Краснодар. На одного жителя в Краснодаре было введено 2,34 кв. м жилья, что объясняется строительным бумом в регионе. Второе и третье места заняли Грозный и Кызыл с показателями 1,98 и 1,76 кв. м соответственно.

Казань же по итогам прошлого года заняла 14-е место в рейтинге.

Дарья Сайфиева