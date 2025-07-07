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С начала года в Татарстане введено более 19 тыс. кв. метров жилья

15:55, 07.07.2025

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года фиксируется рост на 89,6%

С начала года в Татарстане введено более 19 тыс. кв. метров жилья
Фото: Реальное время

В январе — мае 2025 года в Татарстане введено более 19 тыс. кв. метров общей площади жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года фиксируется рост на 89,6%. Об этом сообщается в отчете по социально-экономическому положению Татарстана за январь — май 2025 года.

Строительные предприятия и организации сдали в эксплуатацию 8 443 квартиры общей площадью 408,4 тыс. кв. м.

За счет собственных и привлеченных средств в Татарстане также было построено 12 092 индивидуальных жилых дома общей площадью 1551,3 тыс. кв. м. Средняя площадь одного дома составила 128,3 кв. м.

Breno Assis на Unsplash

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин
сообщил о выполнении годового плана по вводу жилья в Татарстане на 63%, что составляет 2 млн 62 тыс. кв. м.

Напомним, что ввод жилья в России в мае 2025 года сократился на 16,8%. Лидером по объему введенного жилья по итогам 2024 года стал Краснодар. На одного жителя в Краснодаре было введено 2,34 кв. м жилья, что объясняется строительным бумом в регионе. Второе и третье места заняли Грозный и Кызыл с показателями 1,98 и 1,76 кв. м соответственно.

Казань же по итогам прошлого года заняла 14-е место в рейтинге.

Дарья Сайфиева

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