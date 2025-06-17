В Татарстане ввод жилья за пять месяцев сократился на 10,4%

Фото: Артем Дергунов

Ввод жилья в России в мае 2025 года сократился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,9 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За первые пять месяцев 2025 года в Татарстане было введено 2 млн кв. м жилья, что, хотя и позиционирует республику среди лидеров по стране, все же на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако динамика индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Татарстане демонстрирует позитивные результаты: за январь — май текущего года объемы ИЖС достигли 1,6 млн кв. м, что на 4% больше, чем годом ранее. Это позволяет республике занять пятое место в России по объему ИЖС после Московской области, Краснодарского края и Ленинградской области.

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Рената Валеева