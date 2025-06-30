Казань заняла 14-е место в рейтинге городов России по строительству жилья

Фото: Максим Платонов

Краснодар стал лидером по вводу жилья в России в 2024 году, согласно исследованию РИА «Новости». На одного жителя в Краснодаре было введено 2,34 кв. м жилья, что объясняется строительным бумом в регионе. Второе и третье места заняли Грозный и Кызыл с показателями 1,98 и 1,76 кв. м соответственно.

Казань занимает 14-е место в рейтинге с показателем 1,07 кв. м на человека. В этом году в столице Татарстана введено 1417 тыс. кв. м жилья, что на 6,6% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 41% нового жилья в регионе относится к городской застройке.

В среднем по России на одного жителя было введено 0,738 кв. м жилья. В тройке аутсайдеров по этому показателю оказались Мурманск (0,06 кв. м), Магадан (0,07 кв. м) и Новокузнецк (0,09 кв. м).

Обеспеченность населения Казани жильем составляет 29,2 кв. м на человека, что также указывает на активное развитие строительной отрасли в регионе.

Напомним, что ввод жилья в России в мае 2025 года сократился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,9 млн кв. м.

Анастасия Фартыгина