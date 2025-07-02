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На главу Минстроя РА составили административку за невыплаты татарстанской «ЮВТ-Аэро»

10:42, 02.07.2025

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в сфере субсидирования авиаперевозок

На главу Минстроя РА составили административку за невыплаты татарстанской «ЮВТ-Аэро»
Фото: Реальное время

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в сфере субсидирования авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай не выполнило обязательства по выплате субсидии авиакомпании «ЮВТ Аэро». Задолженность превысила 350 тысяч рублей и была связана с возмещением затрат на выполнение внутренних региональных пассажирских перевозок.

После вмешательства транспортной прокуратуры задолженность была погашена. По материалам проверки Комитет по контролю (надзору) Республики Алтай привлек министра строительства и ЖКХ региона к административной ответственности.

Должностное лицо получило наказание в виде предупреждения по части 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ за нарушение условий предоставления субсидий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Тюлячинского района приостановили процесс перевода земель по заявлению татарстанского создателя маркетплейсов.

Дмитрий Зайцев

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