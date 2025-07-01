Новый детский сад появится в поселке Октябрьский Зеленодольского района

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «СЗ 1 Казань»

Вблизи с ЖК «ФоРест» от ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, идет строительство детского сада площадью 3,6 тыс. кв. м на 260 мест. Возведение нового дошкольного учреждения будет завершено в III квартале 2025 года.

Детский сад рассчитан на 14 групп, а именно: шесть ясельных, по две средних, подготовительных и старших групп, а также одна младшая и одна для детей с особыми образовательными потребностями. Для всех групп будут благоустроены игровые и спортивные площадки, где каждый ребенок будет чувствовать себя свободно и безопасно.

«Проект «Форест» строится в формате город за городом. Это значит, что наши покупатели смогут наслаждаться полноценной загородной жизнью с городским комфортом. Одним из непременных условий для удобной жизни является наличие детского сада в шаговой доступности. Помимо этого, на территории ЖК площадью 13,5 га расположится торговый комплекс, кафе и рестораны, велодорожки, тропы для хайкинга, детские и спортивные площадки и не только. Также будет организован трансфер до школы», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.

Жилой комплекс состоит из более 20 корпусов высотой от четырех до семи этажей и включает около 2 тыс. квартир общей площадью 85,5 тыс. Кв. м в различных планировочных решениях: одно-, двух— и трехкомнатные квартиры, студии, с мастер-зонами, собственными террасами и выходом на крышу.

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