Российские военные силы полностью освободили ЛНР

ЛНР освободили пару дней назад, сообщил глава республики

Фото: Динар Фатыхов

Российские военные полностью освободили Луганскую Народную Республику пару дней назад. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

— Два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100% , — сообщил он.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что территория ЛНР освобождена на 99%.

Напомним, Госдума РФ ранее приняла решение освободить служивших в ДНР и ЛНР от призыва на срочную службу в российской армии.



Дарья Сайфиева