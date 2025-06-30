Российские военные силы полностью освободили ЛНР
ЛНР освободили пару дней назад, сообщил глава республики
Российские военные полностью освободили Луганскую Народную Республику пару дней назад. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.
— Два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100% , — сообщил он.
В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что территория ЛНР освобождена на 99%.
Напомним, Госдума РФ ранее приняла решение освободить служивших в ДНР и ЛНР от призыва на срочную службу в российской армии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.